«Вы как бы есть — и вас как бы нет»: в администрации президента РФ рассказали о претензиях к Facebook

Москва, 21 ноября. Заместитель руководителя управления общественных проектов администрации президента РФ Алексей Гореславский раскрыл суть претензий к американской социальной сети Facebook, которые прозвучали 21 ноября на закрытой встрече АП и правительства с представителями крупнейших IT-компаний.

«Представитель Facebook задавал хорошие вопросы по малому и среднему бизнесу, но в ответ получил вопрос от Сергея Владиленовича Кириенко (заместителя главы АП РФ. — Прим. ФАН): «Почему вы представительство в России не открываете? Вы как бы есть — и вас как бы нет. Одни законы вы соблюдаете, а других вы почему-то как-то не знаете?» — рассказал Алексей Гореславский.

В интервью Федеральному агентству новостей Гореславский отметил, что Россия со своей стороны готова к сотрудничеству и диалогу с западными компаниями — на условиях взаимного уважения.

«На встрече были представители и Google, и Microsoft. Просто у них есть представительства в России, а Facebook отсутствует как юридическое лицо, — пояснил Гореславский корреспонденту ФАН. — Его просто нет. Поэтому такой резонный призыв: хотите диалога — давайте (регистрируйтесь в России. — Прим. ФАН)».

20 ноября юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P., нанятые ФАН для защиты своих интересов, подали иск к Facebook в Федеральный окружной суд Северной Калифорнии.

В апреле этого года учетная запись ФАН в Facebook была удалена без каких-либо объяснений со стороны американской компании. До сих пор Facebook не предпринял никаких мер по восстановлению аккаунта ФАН.