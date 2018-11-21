«Музыку заказывает Запад»: эксперт рассказал о незаконном давлении на Интерпол

Москва, 21 ноября. По итогам выборов главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, хотя фаворитом на должность директора организации был российский генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук.

Прокопчук на протяжении семи лет занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем два года был вице-президентом Интерпола. Он являлся подходящим кандидатом на должность благодаря профессионализму, опыту и политическому нейтралитету. Однако в преддверии выборов ряд стран, в том числе Великобритания, США, Литва и Украины, выразили протест против избрания Прокопчука.

В Литве и Украине пригрозили выйти из организации, если ее возглавит представитель РФ. Директор Центра России и Евразии Германского совета по внешней политике, немецкий журналист Александр Рар считает, что дело вовсе не в кандидатуре Прокопучка – он не вызвал сомнений.

«Просто не хотелось Западу, чтобы во главе этой организации оказался представитель России. И Америка, и Англия сделали все, чтобы это предотвратить», — сказал эксперт в комментарии «360».

Журналист считает, что хоть Интерпол и крупная международная организация, «музыку там заказывают западные страны. По словам Рара, это очередной пример беспрецедентного вмешательства в избирательный процесс.

«Делалось все, только чтобы предотвратить избрание российского кандидата — вплоть до угроз и шантажа», — добавил Рар.

После избрания южнокорейского кандидата украинские националисты ликовали от «победы». Так, глава МВД страны Арсен Аваков заявил о том, что «битва выиграна».