Сирия снова протестует против курдских боевиков: видео ФАН с демонстрации в Аш-Шаддади

Хасака, 20 октября. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео со вчерашнего митинга в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака. Акция протеста была спровоцирована гибелью двух и ранением четырех местных жителей в ходе учений курдских сил безопасности «Асайиш».

По данным источника ФАН, которому удалось побывать на месте событий, более пятидесяти демонстрантов перекрыли центральные улицы города, а также начали поджигать автомобильные шины и портреты лидера «Рабочей партии Курдистана» Абдуллы Оджалана. Усмирять протестующих приехали курдские боевики, что привело к жертвам со стороны мирных жителей. На видео с беспорядков, демонстранты направляются в центр города и скандируют антикурдские лозунги.

Напомним, вчера в ходе учений боевиков «Асайиш» на территории лагеря, расположенного в двух километрах к востоку от Аш-Шаддади, проходили стрельбы из 23-мм орудий. Один из снарядов попал в жилой дом в деревне Аль-Ханна, что и привело к жертвам среди мирного населения.

Митинг в Аш-Шаддади стал одной из самых крупных антикурдских демонстраций, но далеко не единственной. Местное арабское население, проживающее на оккупированных «Демократическими силами Сирии» территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор, регулярно устраивает протесты, требуя курдов и поддерживающих их американских военнослужащих покинуть эти земли. Это вызвано репрессивной политикой, которую проводят SDF на занимаемых территориях, в отношении мирных жителей.