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«Маша и Медвед»: Захарова опубликовала мем с премьер-министром РФ

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«Маша и Медвед»: Захарова опубликовала мем с премьер-министром РФ

Москва, 21 ноября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опубликовала шуточное изображение на своей странице в Facebook.

Представитель МИД РФ разместила в социальной сети коллаж с изображением себя и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, подписав «Маша и Медвед — агенты Кремля», сообщает «Газета.ru».

«Отпуск стремительно подходит к концу, о чем вы мне не устаете напоминать», — добавила Захарова.

Ранее британская газета The Times заявила о том, что популярный во всем мире российский детский мультик «Маша и Медведь» является «мягкой российской пропагандой». По мнению профессора Букингемского университета Энтони Глиса, мультик является «инструментом в руках президента России».

Автор: Софья Куликова
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