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Порошенко рассказал, когда украинские десантники получат комплексы Javelin

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Порошенко рассказал, когда украинские десантники получат комплексы Javelin

Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2019 году украинские десантники получат новые образцы военной техники и вооружения, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.

«В следующем году будет продолжено укомплектование подразделений десантно-штурмовых войск бронетранспортерами… грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами «Свитязь», противотанковыми ракетными комплексами, в том числе Javelin», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что в течение последних нескольких лет десантно-штурмовые войска Украины получили более 150 образцов новейших образцов вооружения и военной техники, среди которых бронетранспортеры БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и «Корсар», а также средства связи иностранного производства.

Автор: Артем Никулин
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