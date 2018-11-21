«Мы стали более придирчивыми»: Ямпольская ответила на обвинения в лукавстве

Москва, 21 ноября. Комитет Госдумы РФ по культуре выступает за прозрачность законопроектной деятельности, а не против крупных издательств и книжных сетей. Об этом рассказала глава комитета Елена Ямпольская, комментируя ситуацию вокруг законопроекта о льготных ставках аренды для книжных магазинов.

Некоторые СМИ заявили, что комитет Госдумы по культуре не поддержал инициативу, а саму Ямпольскую обвинили в лукавстве. Депутат ответила на обвинения и рассказала о том, как именно шло обсуждение законопроекта, в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, на заседании обсуждался рабочий вариант документа. Официально на рассмотрение комитета законопроект не вносили.

«Подчеркиваю, фразы «законопроект внесен», «комитет отклонил», «не поддержал», «исправить ко второму чтению» — это фантазии журналистов, не отличающихся правовой грамотностью. Законопроект никем не вносился и, соответственно, не мог быть нами поддержан либо не поддержан», — рассказала Елена Ямпольская.

По ее словам, в нынешней редакции документа предлагается предоставить книготорговцам возможность участвовать в аукционах на право заключения договора льготной аренды с учреждениями культуры. При этом впоследствии авторы законодательной инициативы предлагают сделать аренду для книжных магазинов минимальной. По словам Ямпольской, комитет Госдумы по культуре опасается, что победителями аукционов, в большинстве своем, станут крупные книжные сети, вытеснив небольшие магазины и издательства.

«Надо внимательно рассмотреть эти риски с точки зрения антимонопольного законодательства», — отметила Елена Ямпольская.

Ямпольская также добавила, что думский комитет по культуре в рабочем порядке получил отзыв Государственно-правового управления президента. В заключении экспертного управления президента РФ говорится о том, что поддержка законопроекта возможна при условии корректировки имеющихся недочетов.

«Сказано, что без доработки и урегулирования ряда вопросов «не представляется возможным сделать вывод о работоспособности на практике предлагаемого механизма в целом и возможности достижения поставленной цели, а также об отсутствии коррупционных рисков», — процитировала выдержку из отзыва Ямпольская.

Парламентарий добавила: главная цель думского комитета по культуре — сделать законопроект рабочим. При этом механизм закона и его положения должны быть прозрачными и понятными.

«Да, в последнее время мы стали более въедливыми, «придирчивыми», — сказала Ямпольская.

При этом сейчас иных способов сделать законопроектную работу в области культуры более качественной глава комитета не видит.