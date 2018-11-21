Голый популизм: эксперт раскритиковал КПРФ за отсутствие конструктива

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время своего выступления с бюджетным посланием отчитал лидера областного отделения КПРФ Николая Мухина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сергей Цивилев возмутился тем, что лидер областного отделения КПРФ Николай Мухин пришел на заседание в водолазке.

«Вот я пришел в хорошем костюме, со значком «Кузбасс», в галстуке. Посмотрите на руководителя фракции КПРФ! Все начинается даже с внешнего вида, с отношения. Как можно было прийти на такое важное, стратегическое заседание в водолазке?» — спросил Цивилев.

Необходимо обратить внимание, что критика Цивилева в первую очередь связана не с водолазкой, а с отказом коммунистов голосовать за принятие бюджетного послания. По словам губернатора Кемеровской области, бюджет — важная часть стратегии развития Кемеровской области.

Популистская политическая сила

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что критика Цивилева справедлива, поскольку члены фракции КПРФ за все время не сделали никаких предложений в рамках разработки стратегии «Кузбасс-2035».

«О чем тут можно говорить? Они не вносят абсолютно никаких предложений и еще чего-то требуют. Сегодня КПРФ — это популистская политическая сила, последователей у которой становится все меньше и меньше. Это касается как федерального уровня, так и региональных», — пояснил Алексей Филиппов.

Эксперт напомнил митинги против реформы пенсионного законодательства: коммунисты использовали весь имеющийся у них ресурс для того, чтобы взбаламутить воду, растормошить народ, который не разобрался в тонкостях грядущих изменений.

«Да, люди были недовольны, президенту лично пришлось вмешаться и успокаивать граждан России. А теперь внимание: давайте вспомним голосование в Государственной думе. Или этот нелепый перформанс с футболками. Коммунисты единым фронтом проголосовали за законопроект. И это после всех громких заявлений?» — добавил Алексей Филиппов.

Политолог подчеркнул, что один из самых важных проектов закона, которые приходится рассматривать парламенту, — это бюджеты. Если посмотреть, кто готовит изменения в бюджет, вносит их, то окажется, что это почти всегда партия власти.