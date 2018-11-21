Депутаты парламента Молдавии рассказали, как наладить отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон впервые выступил перед российскими депутатами в Государственной думе 21 ноября в условиях практически замороженных межпарламентских контактов наших государств. Вопросов для обсуждения с обеих сторон накопилось достаточно, и председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Додону создать рабочую группу по связям с самой активной пропрезидентской партией социалистов республики.

Председатель партии, руководитель фракции ПСРМ в парламенте Республики Молдова Зинаида Гречаный в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, почему будущий парламент Молдавии окажется эффективнее нынешнего и в чем гарантия потепления наших межпарламентских отношений.

«На сегодняшний день мы — самая крупная политическая партия Молдавии, самая крупная сила, имеющая структуру с ячейками во всех регионах республики, во всех населенных пунктах, — рассказала Зинаида Гречаный ФАН. — Мы составляем четверть парламента и уже четыре года находимся в оппозиции проевропейской власти. Мы не считаем ее промолдавской: она не за свою страну. Девять лет нами руководили проевропейские партии, которые не делали ничего, кроме издевательства над собственной страной. Они принимали абсолютно все меры, чтобы страну можно было ликвидировать и объединить с соседней Румынией. У нас такие течения есть в Молдавии, они очень усиленно действуют».

По словам Зинаиды Гречаный, у партии социалистов есть все шансы взять власть в парламенте на предстоящих выборах в Молдавии: новый состав должен быть сформирован к февралю 2019 года.

«Мы самая видимая партия на политической арене, — утверждает политик. — По различным оценкам, у нас 50+ рейтинг среди населения. Мы партия, которая все время находилась среди людей. После выборов 2014 года, когда 24 наших депутата вошли в парламент, мы находимся в постоянной избирательной кампании. Мы помогаем везде, где можем — оказываем юридическую и другую помощь. Мы партия борьбы — и вместе с тем партия, которая имеет реальный шанс взять власть после следующих выборов. И вместе с ней — ответственность».

Вячеслав Володин во время встречи с Игорем Додоном посетовал на то, что «в парламенте Молдавии в целом у Государственной думы нет партнера — только Партия социалистов ведет диалог». Межпарламентские контакты России и Республики Молдова минимальны, хотя на уровне глав государств диалог вполне эффективен, отметил он и призвал решить множество накопившихся вопросов с помощью рабочей группы. В нее войдут представители комитетов по аграрным вопросам, делам СНГ и связям с соотечественниками, по культуре, образованию.

Обсудить на уровне парламентов предстоит много тем: развитие экономических отношений, рост товарооборота, помощь гражданам Молдавии, которые живут на территории РФ. В России по официальным оценкам временно или постоянно живут порядка 380 тысяч граждан Молдавии, по неофициальным — свыше полумиллиона.

По мнению депутата молдавского парламента Зинаиды Гречаный, отношения между странами наладятся, если партия социалистов получит большинство на выборах.

«Когда Додон в 2016 году выиграл выборы, он был председателем нашей партии — это наш выдвиженец, которого поддержало большинство избирателей страны. Он всенародно избранный президент, — напомнила она в разговоре с ФАН. — И хотя власть сделала все возможное, чтобы урезать его полномочия, мы боремся. Все инициативы мы поддерживаем и будем поддерживать. Контакты с Госдумой у нас появились в 2014 году — это были первые соглашения о сотрудничестве со «Справедливой Россией» и «Единой Россией». Сегодняшнее достижение — это выступление президента Республики Молдова в Госдуме впервые со времен ее независимости».

Игорь Додон в своей речи с трибуны Государственной думы поблагодарил Россию за открытость к диалогу с Молдавией.

«Я хочу поблагодарить и от меня лично, и от граждан Республики Молдова за открытость со стороны всех государственных структур Российской Федерации к диалогу и решению тех проблем, с которыми сталкиваются и наши производители, и наши экспортеры, и наши граждане, которые временно или постоянно находятся на территории России. Мы чувствуем эту открытость на уровне президента — у нас очень хороший диалог сложился за последние два года. Мы чувствуем это в вашем лице — от Государственной думы», — сказал Додон.

Добавим, что следующий год будет объявлен в России годом Молдавии, а 2020 год станет годом России в Молдавии.