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Большинство украинцев жалеют об участии в Евромайдане

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Большинство украинцев жалеют об участии в Евромайдане

Киев, 21 ноября. Большинство украинцев не приняли бы участие в протестных акциях Евромайдана, если можно было бы вернуться в прошлое. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского телеканала NewsOne.

В эфире телепередачи «Большой вторник» был задан вопрос: «Если бы можно было вернуться в прошлое, вышли бы вы на Майдан?». Программа длилась полтора часа, за это время в голосовании приняли участие более 9,3 тысячи человек. Согласно результатам опроса, 91% украинцев высказались отрицательно. При этом лишь 9% готовы принять участие в событиях четырехлетней давности.

Большинство украинцев жалеют об участии в Евромайдане

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила, что Евромайдан породил на Украине «монстра» в лице украинских олигархов. По ее словам, за минувшие четыре года украинским олигархам удалось значительно увеличить свое состояние. При этом олигархи стали гораздо хитрее, чем во времена президентства Виктора Януковича.

Автор: Артем Никулин
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