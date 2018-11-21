Везде дурачок найдется: Милонов ответил на требование финского националиста вернуть Карелию

В Финляндии задумались о возвращении земель, которые отошли России в конце Второй мировой войны. Как написал в Twitter член националистической партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки, Хельсинки должны «официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию».

«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — написал Генри Хаутамяки в соцсети, заметив, что соответствующее решение было принято на осенней конференции молодежного крыла партии «Истинные финны».

К своему посту финский националист прикрепил карту, согласно которой Финляндия собирается вернуть себе несколько районов Карелии рядом с Ладожским озером, а также часть Мурманской области.

Однако в комитете по международным делам Госдумы РФ призвали не обращать внимания на это высказывание Генри Хаутамяки.

«Я знаю про это требование. Но здесь нужно понимать, что оно не является официальным заявлением партии «Истинные финны». И тем более оно не является официальным заявлением финских властей. Это высказывание одного полусумасшедшего человека. Везде дурачок найдется, который будет высказывать нелепые предложения, — и в России, и в Финляндии», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов.

При этом парламентарий отметил, что подобного рода заявления выгодны Соединенным Штатам Америки.