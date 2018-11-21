Сенатор опровергла слова о нежелании россиянок рожать

Москва, 21 ноября. Сенатор и заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко опровергла слова о нежелании россиянок пользоваться своими физиологическими возможностями из-за карьеры. По словам Кусайко, СМИ неправильно интерпретировали ее высказывание.

Кусайко заявила, что речь шла исключительно о том, что порой у женщин нет возможности рожать детей, государство в таком случае старается всячески поддерживать и помогать.

«Мне вопрос задавали: хотите ли вы сказать, что государство ничего не делает для рождаемости? Я говорила, что наоборот государство помогает женщинам, чтобы они имели возможность, создаются многие условия, оказывается социальная помощь», — сказала сенатор в комментарии «Ридусу».

Как ранее сообщила «Говорит Москва», Кусайко назвала нежелание россиянок рожать детей причиной демографического кризиса. По данным радиостанции, сенатор сообщила, что многие женщины берут на себя функции мужчины и ставят во главу угла карьеру.