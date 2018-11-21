Глупое мероприятие: эксперт раскритиковал идею Порошенко переименовать Днепропетровскую область

Киев, 21 ноября. Идея президента Украины Петра Порошенко переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую является всего лишь пустым пиаром в преддверии выборов. Такое мнение выразил глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Петр Алексеевич готовится к выборам, и вместо того, чтобы действительно похвастаться какими-то успехами, он занимается пустым пиаром», — раскритиковал эксперт.

Все инициативы украинского главы сменить названия городов и областей являются совершенно пустыми действиями, которые, отметил Охрименко, никак не помогут ему переизбраться на новый срок. Однако, признал экономист, его советники считают иначе.

Эксперт напомнил о том, что город Днепропетровск уже переименовали в Днепр в рамках декоммунизации, теперь везде на Украине пишут Днепр и в скобках «город». В связи с этим Порошенко настаивает и на смене названия области, что будет стоить Украине существенного количества денежных средств.

«Переименовать город уже было не дешево, тут еще дороже, потому что нужно менять все документы и так далее. С точки зрения экономики это глупое мероприятие», — цитирует его RT.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Главу государства изберут на пятилетний срок. Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии, в то время как опросы на Украине свидетельствуют о печальных результатах — рейтинг действующего президента страны крайне низок.

Так называемую политику декоммунизации на Украине стало проводить новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота в 2014 году. В рамках нее подверглись переименованию сотни городов и улиц, в частности, им присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры. Также и название Днепропетровска изменилось на Днепр, а Кировограда — на Кропивницкий, однако области по-прежнему имеют свои старые названия — Днепропетровская и Кировоградская.