Названа дата встречи «нормандской четверки» в Берлине

Москва, 21 ноября. Новая встреча в «нормандском формате» пройдет в Берлине. Она запланирована на 26 ноября. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Встреча запланирована на 26 ноября. Она пройдет в Берлине», — рассказал Карасин в беседе с журналистами ТАСС.

Напомним, что предыдущая встреча в «нормандском формате» прошла в Берлине 26 июля. Политдиректора «нормандской четверки» обсуждали проведение миротворческой миссии в Донбассе. В МИД РФ подчеркивали, что представители России, Украины, Германии и Франции договорились продолжать работу над определением базовых принципов миротворческой операции на юго-востоке Украины.

Российский президент Владимир Путин предложил ввести миротворческий контингент на линии разграничения для защиты наблюдателей ОБСЕ. Киев настаивает на размещении миротворцев на всей территории Донбасса, включая неподконтрольные районы. В ДНР и ЛНР считают, что ввод миротворцев дадут возможность Киеву захватить эти территории.