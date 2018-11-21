Финские националисты намерены потребовать от России вернуть Карелию

Хельсинки, 21 ноября. Финская националистическая партия «Истинные финны» потребовала, чтобы Россия вернула Карелию, которая вошла в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Об этом в среду сообщил член организации Генри Хаутамяки.

«На осенней конференции молодежного крыла партии было принято решение объявить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий, включая Карелию, переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — пишет он в Twitter.

Напомним, что по итогам советско-финской войны и Второй мировой войны Карелия вошла в состав Советского Союза вместе с областями Салла и Петсамо (Печенега). Советы также получили несколько островов в Финском заливе.

Партия «Истинные финны» была основана в 1995 году. Она придерживается правых идей и критикует экономическую политику ЕС, однако сама организация не имеет большого политического веса. Ее члены занимают лишь 17 из 200 мест в парламенте.