Госдума утвердила федеральный бюджет на три года | 21 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Госдума утвердила федеральный бюджет на три года Депутаты Госдумы приняли проект бюджета России на 2019, 2020 и 2021 годы. Согласно документу, доходы страны в будущем году составят почти 20 триллионов рублей, расходы — чуть более 18 триллионов. В итоге профицит бюджета окажется на уровне 1,8 % от ВВП. При этом инфляция, как ожидается, составит не более 4,3 %. В последующие два года доходы будут расти, а профицит — сокращаться. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны в 2019 году будет полностью защищен от внешних шоков.

Для создания безбарьерной среды выделят свыше 20 миллиардов рублей На благоустройство объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья планируют выделить свыше 20 миллиардов рублей в ближайшие годы. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, за несколько лет более 50 % объектов страны были адаптированы под нужды инвалидов, и этот показатель продолжает расти. Премьер-министр отметил, что перед ними стоят не только «физические барьеры, но и барьеры бюрократические, бумажные», решением которых также занято правительство.

ВВС Ирака уничтожили в Сирии не менее 40 террористов Сегодня ВВС Ирака при бомбардировке уничтожили в Сирии не менее 40 террористов. Официальный представитель командования страны Яхья Расула заявил, что ударами ликвидировали всех боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство» вблизи сирийско-иракской границы. По его словам, в очищенном районе также было обнаружено оружие и снаряжение террористов.