Суд штата Мичиган в США разрешил женское обрезание

Вашингтон, 21 ноября. В американском штате Мичиган суд отклонил иски против двух врачей, проводивших запрещенные местным законом женские обрезания. Запрет судья Бернард Фридман назвал противоречащим Конституции США.

Подобное решение вынесено в США впервые — его уже называют вопиющим и противоречащим всем мыслимым нормам. Обвинения в нарушении закона, в результате, были сняты с врача Джуманы Нагарвалы. Кроме того, наказания избежали три матери, которые отправили своих дочерей на операцию.

Судья заявил, что решение о запрете женского обрезания должно оставаться в юрисдикции каждого штата в отдельности. Отметим, в настоящее время проведение подобной операции запрещено в 21 штате США, среди которых и Мичиган.

Нагарвала все еще проходит как обвиняемая по двум статьям. В прошлом году, впрочем, казалось неизбежным, что женщину ждет пожизненное заключение, ведь в течение 12 лет она проводила незаконные операции девочкам в возрасте от 6 до 12 лет.

Напомним, в 2012 году ООН приняла резолюцию, запрещающую женское обрезание. Практика тем не менее по-прежнему распространена среди мусульманских общин в Центральной и Северной Африке, а также на Ближнем Востоке.