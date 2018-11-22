Пьянство за рулем или спасение бизнеса: к чему приведет возврат алкоголя на автозаправки

«Легкий градус» возвращается на автозаправки. Законопроект о снятии запрета на торговлю алкоголем крепостью до 16,5 градусов на АЗС поддержало правительство России. Член Совета Федерации Геннадий Орденов почти два года работал над продвижением этой инициативы и все это время ее «тормозили» Минздрав и МВД.

«Сегодня есть ущемление прав человека, ущемление конкуренции в торговой среде. Чем отличается торговая точка на автозаправочной станции от супермаркета и любого магазина? Ничем. Торговая точка АЗС имеет полное право реализовывать все, что по законодательству положено», — заявил Геннадий Орденов в интервью репортеру Федерального агентства новостей.

По словам сенатора, у предложения «гораздо больше преимуществ, чем недостатков». Отмена запрета на продажу алкоголя восстановит справедливость для бизнеса, поможет легализовать алкогольный рынок и принесет дополнительный доход в региональный и муниципальный бюджет. Аналогичную позицию заняли и в Минпромторге.

«На территории автозаправочной станции не разрешено — [значит,] будет стоять вагончик рядышком, там торгуют кофе, какао, пирожками, пельменями, и в том числе алкоголем. Его приобрести никакой сложности не представляет, но это риск контрафакта, стопроцентный риск ухода от налога», — утверждает сенатор.

Запрет на продажу слабоалкогольной продукции на автозаправках был введен в 2011 году. За семь лет выручка магазинов упала на 20%, а цены на бензин выросли в два раза. Пиво, вино и коктейли на прилавках АЗС призваны хоть как-то сдержать рост цен на нефтепродукты.

«Бизнес получит возможность на какое-то, думаю, небольшое время, — может быть, в течение года, — не повышать цены, исходя из того, что он получит возможность дополнительного заработка, — считает руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Но если, как говорят, треть прибыли АЗС сегодня обеспечивает продажа продуктов питания, то с учетом алкогольных напитков эта доля прибыли может вырасти до 40-45%».

Напомним, в апреле этого года «Независимый топливный союз» обратился в правительство с просьбой снять ограничения на продажу алкоголя. Как рассказал корреспонденту ФАН президент общественной организации Павел Баженов, в стоимости литра топлива 60% — это налоги государства. В таких условиях без дополнительных мер поддержки малый бизнес обречен на банкротство.

«Всего 4 % разница между оптом и розницей декларируется в качестве той наценки, которую могут себе позволить заправки», — отметил он.

По мнению эксперта, этого недостаточно для того, чтобы топливные компании могли сводить концы с концами.

«Мы имеем полноценную топливную катастрофу сегодня в стране, — утверждает Павел Баженов. — Самый главный бенефициар топливного рынка — то самое государство, которое очень сильно хочет сдержать цены. Это называется «я одной рукой делаю все, чтобы повышались эти цены, а другой рукой я не хочу нести за это ответственность, и поэтому их вручную сдерживаю».

Продажу алкоголя на автозаправках раскритиковал Минздрав. Большая часть дорожных аварий со смертельным исходом происходит по вине нетрезвых водителей. С принятием новой меры количество «пьяных» ДТП неизбежно возрастет. Сами водители тоже высказались против новой меры.

«Я против. Я считаю, что это не нужно здесь вообще», — заявил корреспонденту ФАН московский автомобилист Владислав. «Люди за рулем, зачем пить?» — недоумевает Алексей. «Нет искушения, нет и соблазна, понимаете? — говорит Сергей. — Если его не видишь, и рука не тянется».

Сторонники возврата алкоголя на АЗС уверены: главная идея запрета продажи алкоголя на автозаправках провалилась. С 2011 года количество дорожных аварий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло с 11 до 16 тысяч. По мнению Павла Баженова, законодательная инициатива не приведет к повышению уровня алкоголизации населения.

«Законопослушный гражданин, который не пьет за рулем, получил ограничение в сервисе, потому что многим элементарно удобно заехать на заправку и купить бутылку пива», — считает эксперт.

Депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Николай Говорин полжизни проработал в сфере охраны психического здоровья и написал несколько книг о проблеме алкоголизма в России. Он настроен категорически против возвращения спиртного на автозаправки.

«Человек приехал на автозаправочную станцию, и пока находится там и проходит мимо, возникает реакция — такое своеобразное короткое замыкание, когда возникает влечение, — говорит он. Ведь среди лиц, в том числе и среди водителей, есть большое количество людей, которые имеют скрытую алкогольную зависимость. И сам факт контакта с алкоголем может побуждать возобновлять, актуализировать такую алкогольную потребность».

Депутат убежден: возврат алкоголя в магазины на АЗС противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и идет в разрез с политикой ограничения количества мест продажи алкогольной продукции в России.

«В России сегодня на одну точку приходится до 400 граждан, есть такие специальные исследования, — рассказал Николай Говорин в беседе с корреспондентом ФАН. — Более 500 тысяч человек в год гибнет по причинам, прямо или косвенно обусловленным пьянством, алкоголизмом и их социальными и медицинскими последствиями. В нашей стране и так количество точек продаж избыточно. В этом не никакой нужды! А если мы решаем вопрос бизнеса — пусть работники автозаправочных станций, если уж так им хочется продавать алкоголь, через дорогу открывают магазин, и занимаются продажей алкогольных напитков. Но на автозаправочных станциях этого делать не следует».

Очевидно, самые острые дискуссии вокруг законопроекта еще впереди. Госдума готовится рассмотреть его в первом чтении до конца года.