Ученые обнаружили новую причину таяния льдов Антарктиды

Лондон, 21 ноября. Крупный радиоактивный источник тепла располагается под восточной частью Антарктиды, он является причиной таяния ледников. К такому выводу пришли британские геологи и специалисты по изучению океанов.

По данным иностранных экспертов, неизвестный объект находится на глубине нескольких километров подо льдами, а процесс таяния льдов в связи с его присутствием под толщей замерзшей воды продолжается в течение нескольких тысяч лет, пишет ScienceAlert. В исследовании британские специалисты использовали специальный авиационный локатор, способный проникнуть в толщину около 3 километров.

Геологи заверили, что радиоактивный объект не представляет никакой угрозы для крупных ледников. Однако так называемый «ядерный реактор» может привести к истончению крупных образований льда, сделав их уязвимыми для внешних источников, пишет «МИР24».

Ранее специалисты компании Merlin Burrows заявили об обнаружении мифического государства Атлантида. При помощи спутниковых снимков специалисты обнаружили на юге Испании стены гавани неизвестного древнего города. Они уверены, что находка относится именно к Атлантиде.