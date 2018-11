Бедняки ждут перемен: в США назвали шокирующие цифры обнищания американского общества

«Маленькая американская мечта», ставшая синонимом обозначению сложившейся обеспеченной жизни, постепенно сменяется новым бытованием в Штатах. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Why Does America Have 13 Million Households That Don’t Have Enough Food To Eat? («Почему в Америке 13 миллионов домохозяйств, которым не хватает денег на еду?») за авторством Майкла Снайдера (Michael Snyder), размещенной на портале End Of The American Dream.

У вас когда-нибудь было такое, что ваши дети плачут от голода, но холодильник совершенно пуст, а на банковском счету нет средств? Если не было, то вы должны считать, что вам очень повезло, — потому что вы живете лучше, чем миллионы и миллионы американцев в 2018 году.

Треть всех американцев не может позволить себе тратить деньги даже на товары первой необходимости, и 13 миллионов домашних хозяйств официально считаются «продовольственно необеспеченными». Другими словами, им не хватает еды. Многие родители специально пропускают прием пищи один или два раза в день ради того, чтобы их дети могли быть сытыми. Но иногда денег не остается вообще, и именно тогда становится очень тяжело.

В последние годы дела у богатых людей шли очень хорошо, и большинство из них проявляло крайне мало сочувствия бедным.

Жестокая реальность заключается в том, что пропасть между богатыми и бедными сейчас является самой большой с 1920-х годов, и примерно одна треть всей нации не может позволить себе купить даже товары первой необходимости…

Рассмотрим пугающую статистику.

Среднестатистический американец не сможет собрать 500 долларов в случае чрезвычайной ситуации. Треть американцев не может позволить себе купить пищу, собственное жилье и оплатить здравоохранение. Здравоохранение для семьи теперь стоит 28 тысяч долларов — около половины среднего дохода домохозяйства (60 тысяч долларов).

Это действительно шокирующие цифры, но вы редко услышите о них в средствах массовой информации.

На мгновение я хотел бы, чтобы вы ответили себе на три вопроса…

— Вы когда-нибудь отказывались отправлять члена семьи в больницу, потому что боялись размеров счета?

— Вы когда-нибудь отключали телефон, потому что вам надоедало получать звонки от коллекторов?

— Вы когда-нибудь просыпались ночью с грызущим чувством беспокойства, потому что не знали, как будете оплачивать счета в конце месяца?

Если такое было, то вы, безусловно, не одиноки в этом. Правда в том, что большинство американских семей борются за существование, а «преуспевающие» составляют лишь очень небольшой процент от общей численности населения.

Многие из работающих бедняков — одинокие родители, и они часто страдают в тишине, потому что не хотят, чтобы окружающие бросали на них снисходительные взгляды. Это очень угнетает — когда вы понимаете, что работаете так усердно, как только можете, но этого все равно недостаточно.

Говорят, что за деньги не купишь счастье, и это правда. Однако сложно поспорить с тем, что деньги многое упрощают. Согласно новому исследованию Института Гэллапа, люди, которые живут в бедности, примерно в два раза чаще борются с депрессией, чем те, которым хватает денег на элементарные нужды.

Американцы в бедности также чаще борются с широким спектром хронических проблем со здоровьем — таких как астма, диабет, гипертония и сердечные приступы. Эти проблемы скорее всего связаны с более высоким уровнем ожирения, обнаруженным у этой группы людей (31,8% против 26% среди взрослых, не страдающих от нищеты).

При взгляде на эти цифры перемены, которые мы видим в политической жизни этой страны, начинают обретать смысл. Американцы ищут хоть какую-то надежду, и многие из них продолжают ждать помощи от новых лидеров, которые, возможно, смогут улучшить их жизнь.

К сожалению, мы действительно живем во время, когда наша экономика начинает снова замедляться. Во время последней рецессии тысячи предприятий закрылись, миллионы людей потеряли работу, и многие американцы больше не смогли выплачивать свои ипотечные кредиты. То же самое произойдет снова, и это будет очень болезненно для нашего общества.

Когда-то нам казалось, что процветание американской экономики будет длиться вечно, но мы уже вступили в другую эпоху. В ближайшие годы будет нелегко, и нам потребуется гораздо больше гибкости, чем когда-либо.