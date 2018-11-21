«Пиррова победа»: США запустили пропагандистскую кампанию против РФ в ОЗХО

Гаага, 21 ноября. США и ряд их партнеров проводили на площадке Организации по запрещению химического оружия пропагандистскую кампанию против России, об этом сообщил постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин в ходе конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«США с группой стран поддержки проводили дезинформационную кампанию, они внушали мысль будто Россия перекрывает кислород ОЗХО, оставляет организацию без гроша», — рассказал Шульгин.

По словам постпреда РФ при ОЗХО, руководство этих стран использовало «нечистоплотные методы» для того, чтобы создать негативный образ РФ. «Экзотические делегации» стран Карибского региона находились под беспрецедентным давлением и запугиванием.

Шульгин рассказал, что активисты распространяли листовки с призывом препятствовать «подрывным действиям РФ». Цели США в этой кампании очевидны – они пытаются обойти вето РФ в СБ ООН. Шульгин считает, что ради решения сиюминутных проблем, страны готовы рисковать системой международной безопасности, установленной по итогам Второй Мировой войны. Участники ОЗХО одержали «пиррову победу», поставив под угрозу международную безопасность.

Напомним, страны-участницы ОЗХО ранее проголосовали за расширение мандата организации. Теперь ОЗХО может устанавливать виновных в нарушении международного законодательства в области применения химоружия. Некогда успешная площадка, удостоившаяся Нобелевской премии, стала политизированным институтом Запада.