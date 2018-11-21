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Пасечник вступил в должность главы ЛНР: репортаж ФАН с инаугурации

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Пасечник вступил в должность главы ЛНР: репортаж ФАН с инаугурации

Луганск, 21 ноября. Сегодня в Колонном зале состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, победившего на состоявшихся 11 ноября выборах.

На торжественном мероприятии присутствовали председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко, члены совета министров и депутаты парламента республики, а также более 50 политических деятелей из РФ, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, Германии и других стран.

Пасечник вступил в должность главы ЛНР: репортаж ФАН с инаугурации

На церемонию также прибыл глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, председатель партии Die Linke («Левые») в г. Квакенбрюке (Германия) Маурер Андреас и другие почетные гости.

В ходе торжественной церемонии Леонид Пасечник принес присягу на верность народу республики.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской народной республики соблюдать Конституцию и законы Луганской народной республики, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Луганской народной республики, верно служить народу», — сказал он.

«Пасечник Леонид Иванович вступил в должность главы Луганской народной республики», — объявила председатель Верховного суда ЛНР Светлана Трифанова.

Новому руководителю республики был торжественно вручен символ власти — знак главы ЛНР, который состоит из нагрудного знака и ордена на цепи. 

Пасечник вступил в должность главы ЛНР: репортаж ФАН с инаугурации

Автор: Павел Иванов
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