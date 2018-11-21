Смоленский омбудсмен рассказала о семье покончившей с собой девочки

Смоленск, 21 ноября. У 14-летней девочки, покончившей с собой в городе Сафронове, не было открытых конфликтов с одноклассниками. Семья школьницы не состояла на учете как неблагополучная, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова.

Ранее сообщалось, что 18 ноября ученица одной из местных школ свела счеты с жизнью. В связи со смертью ребенка СК РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них расследуется в отношении соцработников, которых подозревают в халатности. Полиция региона проводят проверку информации о сложном материальном положении семьи девочки и об обращениях школьницы за помощью к органам власти.

Детский омбудсмен рассказала о семье погибшей девочки. По ее словам, мама одна воспитывала двух дочерей: одна из них является студенткой колледжа. Погибшая школьница, по словам Михайловой, была несколько замкнута, не прогуливала уроки. Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области описала ребенка как спокойную и дисциплинированную девочку. Мать школьницы контактировала с классным руководителем дочери и учителями.

«Нельзя сказать, что мама не интересовалась вопросами дочери... Не возникало повода, чтобы поставить девочку на особый контроль или учет», — сказала Наталья Михайлова в комментарии ТАСС.

Она добавила, что от школьницы и ее мамы не поступало обращений с просьбами о переводе в другой класс. Сейчас офис уполномоченного по правам ребенка в регионе сотрудничает с правоохранительными органами в рамках следствия.