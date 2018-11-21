Симоньян объяснила новые законы Франции против «фейк-ньюс» борьбой с инакомыслием

Москва, 21 ноября. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила новые законы парламента Франции по борьбе с «фейковыми новостями» с банальной, старомодной и скучной борьбой с инакомыслием.

По ее словам, Европа предала собственные принципы, а также собственные ценности свободы и демократии, занимаясь старомодной и скучной борьбой с инакомыслием.

Она подчеркнула, что закон о борьбе с «фейковыми новостями», а также борьба, которая развернулась в Европе и США, не имеет никакого отношения к «фейковым новостями», как таковым.

Симоньян в эфире телеканала «Россия 24» назвала законопроект принятый французским парламентом, «диким французским законом».

Напомним, во вторник, 20 ноября, нижняя палата французского парламента приняла законопроекты, направленные на борьбу с манипулированием, а также ложными новостями в период избирательных компаний. Согласно этим законам, во время избирательной кампании (за три месяца до выборов) кандидат или политическая партия может обратиться в суд с требованием заблокировать информацию, которая считается «ложной».