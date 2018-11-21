Премьер Индии рассчитывает на встречу с Путиным на саммите G-20

Москва, 21 ноября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» (G-20), который состоится 30 ноября в Аргентине. Об этом в среду заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

«Конечно же, премьер-министр Моди и президент Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе на полях саммита G20. У нас очень интенсивный график встреч, и у нас есть для этого причины», — отметил он.

Дипломат добавил, что Моди планирует обсудить с российским лидером сотрудничество в военной сфере, в атомной энергетике и освоении космоса. Напомним, что Путин и Моди уже встречались перед началом Восточно-азиатского саммита в Сингапуре 15 ноября.