Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Премьер Индии рассчитывает на встречу с Путиным на саммите G-20

135
0 Оставить комментарий

Премьер Индии рассчитывает на встречу с Путиным на саммите G-20

Москва, 21 ноября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» (G-20), который состоится 30 ноября в Аргентине. Об этом в среду заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

«Конечно же, премьер-министр Моди и президент Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе на полях саммита G20. У нас очень интенсивный график встреч, и у нас есть для этого причины», — отметил он.

Дипломат добавил, что Моди планирует обсудить с российским лидером сотрудничество в военной сфере, в атомной энергетике и освоении космоса. Напомним, что Путин и Моди уже встречались перед началом Восточно-азиатского саммита в Сингапуре 15 ноября.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.