Умер оперный певец Большого театра Максим Михайлов

Москва, 21 ноября. В Москве на 56-м году жизни скончался народный артист Чувашской республики, оперный певец Максим Михайлов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Большом театре.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся певец Макcим Михайлов», — сообщили в Большом театре.

Место прощания и дата похорон артиста станут известны позднее.

Максим Михайлов был внуком знаменитого солиста Большого театра Максима Дормидонтовича Михайлова. В 1980 году Максим Михайлов окончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу тромбона. Позднее продолжил обучение по классу вокала. В 1987 году начал работать в Большом театре, в том же году победил на Международном конкурсе вокалистов имени Глинки. Является победителем Международного конкурса вокалистов имени Глинки.