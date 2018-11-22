Сирия новости 22 ноября 07.00: САА отразили атаку боевиков в Идлибе; военнослужащие США прибыли на базу в Айн-Иссе

Сирия, 22 ноября. САА отразили атаку боевиков в Идлибе; военнослужащие США прибыли на базу в Айн-Иссе; курды снова оказались под огнем Турции на севере Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили атаку боевиков на юго-востоке Идлиба.

Курды: были обстреляны ВС Турции на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: может присоединить к «оперативному штабу» «Вахарид аль-Муминин».

«Сирийская свободная армия» (ССА): заблокировала штаб группировки «Лива Султан Мурад» в Африне.

«Файлак аш-Шам» перебрасывает подкрепление в район населенного пункта Ат-Таха в Идлибе.

Провинция Латакия

Все радикальные группировки, действующие в Идлибской зоне деэскалации, могут объединиться в один «оперативный штаб». По неподтвержденным данным, опубликованным в Telegram-канале @nors2017, в коалицию «Вахарид аль-Муминин» могут войти боевики запрещенных в России группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламская партия Туркестана».

Напомним, «оперативный штаб» «Вахарид аль-Муминин» был создан в октябре этого года. В него вошли связанные с запрещенной в России «Аль-Каидой»1 группировки «Хурас ад-Дин», «Фронт Ансар ад-Дин», «Ансар аль-Таухид» и «Джамаат Ансар аль-Ислам». Формирования, относящиеся к «Вахарид аль-Муминин», как и претенденты на присоединение к нему, ранее отвергли соглашения по стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и в ближайшее время могут попытаться дестабилизировать обстановку на северо-западе Сирии, начав активные боевые действия против сирийских правительственных войск.

Провинция Алеппо

Источник в социальной сети Twitter @SMM Syria, сообщаек, что отряд «Сирийской свободной армии» заблокировал штаб группировки «Лива Султан Мурад» в городе Африн. Отмечается, что данные действия являются продолжением начавшейся в субботу борьбы с «криминальными элементами» среди боевиков.

Напомним, в субботу на территорию кантона Африн прибыли специальные подразделения турецких войск, которые совместно с группировкой «Фирка аль-Хамза» приступили к операции против подпольных ячеек «Отрядов народной самообороны» (YPG), а также криминальных элементов в рядах протурецких формирований. Рейд в Африне проводился против боевиков «Шухада аш-Шаркия», которые ранее были уличены в мародерстве, организации проституции, торговле наркотиками и похищении людей. Кроме этого, «Сирийская свободная армия» после изгнания группировки «Шухада аш-Шаркия» из Африна заявила о том, что продолжит борьбу с «отступниками» в населенных пунктах Аль-Баб, Азаз и Джараблус.

Провинция Идлиб

Вооруженная группировки «Файлак аш-Шам» перебрасывает в район Ат-Таха отряды подкрепления, сообщает Telegram-канал @turkySyr1. Напомним, ранее в данном населенном пункте мирные жители устраивали акции протеста с требованием к боевикам покинуть занимаемые ими позиции в этом районе.

Сирийское информагентство SANA сообщило об атаке боевиков группировки «Аджнад аль-Кавказ» на позиции сирийских правительственных войск в районе населенных пунктов Эль-Авейна и Эль-Зарзур на юго-востоке провинции Идлиб. Подразделениям САА удалось отбить нападение и вынудить террористов отступить.

Провинция Ракка

Местные источники сообщают, что Турция продолжает обстреливать места дислокации курдских «Отрядов народной самообороны» на севере провинции Ракка. Как пишет Telegram-канал @News_Turkey1, турецкие войска открывали пулеметный огонь по позициям YPG в населенном пункте Зор-Магар. О потерях курдских вооруженных формирований не сообщается.

Группировка «Харакят аль-Кайям» взяла на себя ответственность за убийства нескольких боевиков «Отрядов народной самообороны», ранее совершенных в населенном пункте Тель-Абъяде, расположенном на севере провинции. Об этом группировка сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Одновременно с этим, по сообщению Euphrates Post в тренировочный лагерь, расположенный к западу от американо-французской военной базы в Айн-Иссе прибыла подразделение американских военнослужащих. По имеющейся информации, они будут проводить подготовку новых боевиков «Демократических сил Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.