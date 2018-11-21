Эксперты назвали худший мультфильм студии Disney

Москва, 21 ноября. «Цыпленок Цыпа», вышедший на экраны в 2005 году, признан худшим мультипликационным фильмом студии Disney. Об этом свидетельствует составленный аналитиками портала Collider рейтинг, в который вошли 57 анимационных фильмов.

«Цыпленок Цыпа», над которым работал режиссер Марк Диндал, известный по популярному мультфильму «Похождения императора», занял последнюю, 57 строчку списка.

«Зрители практически сразу забыли этот мультфильм, по уважительной причине: он был действительно плох», — говорится в описании.

Предпоследнее место рейтинга критики отдали мультику «Лис и Пес», который зрители увидели в 1981 году, следом за ним идет «Не бей копытом», вышедший в 2004 году.

При этом пальму первенства, по мнению аналитиков портала, заполучил «Пиноккио» 1940 года. Критики отметили, что полностью согласны со зрителями по всему миру, которые тепло встретили этот мультфильм. Кроме того, «Пиноккио» стал первым анимационным фильмом, который завоевал премию «Оскар» в двух номинациях.

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