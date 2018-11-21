Второй главный брак после «На-На»: сын Алибасова рассказал о 80-летней избраннице продюсера

Москва, 21 ноября. Сын известного российского продюсера Бари Алибасова рассказал о том, как относится к очередному браку своего 71-летнего отца. Заслуженный артист России, напомним, ранее официально оформил свои отношения с 80-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной, женщиной с которой уже жил в гражданском браке в 90-е годы.

«У них [Алибасова и Шукшиной] все время оставались добрые отношения. Я думаю, что это у него один основной главный брак на всю жизнь после «На-На». Группа — первый брак, а Лидия Николаевна — второй», — отметил Алибасов-младший в интервью KP.ru.

Сын продюсера также признался, что не может точно сказать, каким именно по счету стал для его отца брак с Федосеевой-Шукшиной.

«Тяжело посчитать. Мы с папой соревнуемся, потому что непонятно, как считать гражданские. По моим подсчетам брак с Лидией Николаевной получается третий официальный, а седьмой гражданский», — сказал сын Бари Алибасова.

Он также заявил, что очень рад за отца, ведь избранница известного продюсера — это та женщина, с которой Бари Алибасову всегда интересно.