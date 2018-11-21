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Минфин РФ предложил лицензировать производство драгоценных металлов из лома и отходов

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Минфин РФ предложил лицензировать производство драгоценных металлов из лома и отходов

Москва, 21 ноября. Министерство финансов РФ предложило дополнить перечень видов деятельности, на которые необходима лицензия. Ведомство предлагает внести в список производителей драгоценных металлов из лома и отходов, а также организации, занимающиеся скупкой ювелирных изделий и предметов из драгоценных металлов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению авторов законодательной инициативы, принятие документа сократит количество правонарушений в части уклонения от уплаты НДС и его незаконного возмещения. С помощью обновленного перечня  можно будет установить, сколько фактических переработчиков и организаций, занимающихся куплей-продажей драгметаллов, работают в России. Принятие законопроекта также обеспечит контроль над очисткой драгоценных металлов от примесей, пишет «Парламентская газета».

В случае введения лицензирования собственники изделий, содержащих в своем составе драгоценные металлы, смогут получить информацию о компаниях-переработчиках и скупщиках. Предлагаемая мера, по мнению авторов, обеспечит возврат драгоценных металлов в активный оборот.

Также Минфин подготовил законопроект, который устанавливает штраф за нарушение лицензионных требований. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Согласно законопроекту, протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники Пробирной палаты РФ.

Автор: Регина Пак
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