Индия ждет визитов Шойгу, Володина и Патрушева до конца 2018 года

Москва, 21 ноября. Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма заявил, что в Нью-Дели ожидают визитов главы Минобороны РФ Сергея Шойгу спикера Госдумы Вячеслава Володина и секретаря Совбеза Николая Патрушева, которые должны состояться до конца 2018 года. Об этом посол заявил в ходе встречи с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.

«Спикер нашего парламента будет рада приветствовать господина Вячеслава Володина, спикера Государственной думы в декабре. Это позволит и далее укрепить наши межпарламентские связи», — сказал Варма.

Он также добавил, что в начале декабря с визитом в Индию прибудет секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Кроме того, в середине декабря состоится визит министра обороны России Сергея Шойгу в Индию.