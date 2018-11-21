Глава ФНС рассказал, как удалось повысить объем поступлений от налогов

Москва, 21 ноября. Федеральная налоговая служба за 28 лет работы превратилась в высокопрофессиональный государственный институт, который оказывает услуги на высоком технологическом уровне. Об этом заявил глава Налоговой службы Михаил Мишустин, выступая на заседании, посвященном итогам работы налоговых органов в 2018 году.

По его словам, за 10 месяцев 2018 года благодаря работе налоговой службы в консолидированный бюджет поступило 17,6% триллионов рублей. Мишустин подчеркнул, что это на 23% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того, показатели поступлений в федеральный бюджет также увеличились на 30% и составили 9,8 триллионов рублей, заявил глава ФНС.

Он также подчеркнул, что ведомству удалось сократить количество выездных проверок: ФНС проверяет двух налогоплательщиков из тысячи.

Мишустин заявил, что такие успехи стали возможны благодаря взаимодействую со следственными, правоохранительными, а также таможенными органами.

Как сообщает телеканал «360», также глава ФНС подчеркнул, что ведомство работает над тем, чтобы налогоплательщикам было комфортно. Мишустин выступил за созданием системы максимально незаметного налогового администрирования.