Главные новости 21 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 21 ноября.

Пользователь Twitter опубликовал счет за отопление квартиры в ДНР. Судя по фото, мужчина платит 550 рублей в месяц. «Хочу, чтобы его увидели в Киеве»: в соцсетях показали счет за отопление в ДНР.

Власти Украины сообщили о «проседании» опор Крымского моста на несколько сантиметров — этот вывод был сделан по снимкам из космоса. В Киеве «разглядели» из космоса «проседание» Крымского моста.

Бывший глава Днепропетровской области Украины, олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине следует объявить дефолт, воспользовавшись примером Греции. «В казне ноль»: Коломойский призвал объявить дефолт на Украине.

В Крыму отреагировали на заявление украинских властей о том, что опоры моста через Керченский пролив «проседают». «Наконец Киев признал, что он существует»: в Крыму иронично отреагировали на «проседание» Крымского моста.

Россию можно отнести к странам с низкой опасностью возникновения природных катаклизмов. Об этом говорит рейтинг, который составили специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft. Подсчитан риск умереть во время стихийного бедствия в России.

Многие приехавшие на заработки в Польшу украинцы попадают в кабальные условия: их лишают паспортов, заставляя работать по 12 часов ежедневно. Рабство и унижение: украинцы оценили «перспективы» работы в Польше.

Британская компания Kingfisher, владеющая сетью строительных гипермаркетов Castorama, объявила об уходе с российского рынка. В сети гипермаркетов Castorama объяснили уход с российского рынка.

В Донецкой народной республике был задержан агент Службы безопасности Украины, который готовил диверсию в день выборов в республике. Об этом сообщил в среду пресс-офицер министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов. В ДНР задержали агента СБУ, готовившего теракт на выборах в Донецке.

Автомобилисты-«евробляхеры» перекрыли дороги в 15 областях Украины. По данным Укравтодора, протестные акции, в частности, проходили в Ровенской, Одесской и Львовской областях. «Евробляхеры» перекрыли трассы в 15 областях Украины.

Украина требует лишить членов Совбеза ООН права вето. В США поддержали южнокорейского кандидата на пост главы Интерпола. Российская сборная уступила шведской в матче Лиги наций. Самолет насмерть сбил человека в «Шереметьево» | 21 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ.