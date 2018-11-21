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В ГИБДД назвали причину обрушения моста под Воронежем

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В ГИБДД назвали причину обрушения моста под Воронежем

Воронеж, 21 ноября. Обрушение моста через реку Савала в Воронежской области произошло вследствие перегрузки, возникшей из-за одновременного прохождения по переправе двух «КамАЗов». Об этом сообщили в ГИБДД РФ, на мосту в среду, напомним, также проводились ремонтные работы.

«Два «КамАЗа» осуществляли движение по мосту через реку Савала. Из-за нагрузки произошло обрушение пролета», — приводит РИА Новости комментарий источника в Госавтоинспекции МВД РФ.

В ГИБДД назвали причину обрушения моста под Воронежем

В результате обрушения переправы пострадали шесть человек — это водители большегрузов, а также находившиеся на мосту рабочие. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видео с места обрушения переправы. 

Автор: Федор Веснин
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