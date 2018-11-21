Черная зависть к успешному соседу: в Госдуме посмеялись над «сенсацией» Киева о смещении Крымского моста

Крымский мост «начал проседать» — объявило министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины на весь Facebook и даже привело цифры в доказательство своей «сенсации». Мол, на основании снимков из космоса зафиксированы смещения в районе искусственной насыпи со стороны Крыма.

Украинские эксперты даже указали скорость проседания и поднятия отдельных участков моста, чем весьма насмешили российских строителей и инженеров. Депутат от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал заявления киевского министерства обыкновенной черной завистью.

«Непомерная зависть гложет сердце чиновников официального Киева. При всех своих еврообещаниях и «революционных» реформах они не то что мост — даже нормальные дороги до сих пор не построили, — заявил Руслан Бальбек в комментарии ФАН. — Сам факт постройки такой системы логистики, как мост, через неспокойный и ветреный Керченский пролив говорит о серьезном высоком квалификационном уровне российских инженеров. Этим Украина на сегодняшний день также похвастаться не может.

И, конечно же, значимый вопрос — деньги. Крымский мост, будем говорить прямо, очень дорогое сооружение и не по карману многим так называемым иностранным партнерам Украины. И вот эти три кита в совокупности и создают тот эффект, который называется черной завистью к успешному соседу».

Напомним, что киевские власти долгое время не верили в строительство Крымского моста, называли его декорациями для кино и компьютерной графикой. Но когда в мае 2018 года по этим «декорациям» открылось автомобильное движение, Украине пришлось закрыть тему «фотошопа». Теперь разрабатывается новая тема — «снимки из космоса».

За шесть месяцев работы моста по Крымскому мосту проехало 6 млн автомобилей, с 1 октября доступ на переправу разрешен и грузовому транспорту. Легковой транспорт уже сэкономил на новой переправе 6 млрд рублей, грузовой — 502 млн рублей.