Британия пообещала усилить военное сотрудничество с Украиной

Киев, 21 ноября. Министерство обороны Великобритании договорилось о расширении военного сотрудничество с Украиной.

В частности, стороны согласовали увеличение числа британских военнослужащих на территории Украины, а также помощь в развитии украинского флота и авиации. Кроме того, Лондон взял на себя обязательства по улучшению качества военного образования и военной инфраструктуры на Украине.

Как сообщают украинские СМИ, сотрудничество между британскими и украинскими военными продолжается с 2015 года. За это время британские инструкторы обучили украинских солдат выявлять мины, оказывать медицинскую помощь, планировать логистику, бороться с танками и снайперами, а также вести минометный огонь. Лондон намерен продолжать обучение ВСУ до 2020 года.