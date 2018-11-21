Дипломатия в Twitter: высказывание Трампа о белых фермерах вызвало негодование в ЮАР

Москва, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил в обращении к госсекретарю Майклу Помпео, что тщательно изучил вопрос притеснения белых фермеров в ЮАР и назвал неприемлемыми экспроприацию земель и убийство белого населения. Об этом он написал в Twitter.

Такое заявление президента США вызвало негодование у руководства ЮАР, ведь расовая проблема является чуть не главной темой для страны. МИД ЮАР вызвал представителя США. В Претории считают, что такая «дипломатия» Трампа в Twitter может резко ухудшить отношения между странами.

ЮАР пережила режим апартеида, который был сломлен при правлении Нельсона Манделы, однако отголоски конфликта до сих пор сохраняются в стране. Ведущий научный сотрудник Центра проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что причиной заявление Трампа, на самом деле, является не забота о белых фермерах, которые не испытывают серьезного административного давления.

По мнению эксперта, США таким образом пытаются препятствовать Китаю, который успешно осваивает ресурсную базу ЮАР. По словам эксперта, проблемы белого населения в действительности мало волнуют Трампа.

«Примечательно, что в отношении Китая, как и России, американцы взяли курс на долгосрочное сдерживание. И здесь основой политики США является отрез Китая от допуска к любым перспективным рынкам, включая и рынок Южной Африки», — приводит слова Блохина ФБА «Экономика сегодня».

Блохин добавил, что в скором будущем все проблемы глобальной политики будут рассматриваться через призму противостояния Пекина и Вашингтона.Экономическое противостояние США и КНР может перейти и в военную сферу.