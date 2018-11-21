Украина отмечает день достоинства и свободы, приуроченный к пятой годовщине с момента зарождения будущей «революции достоинства». Как и в ноябре 2013 года, сегодня можно встретить полярные оценки судьбоносных событий.

Помимо внутреннего измерения, Майдан оставил глубокий след в мировой политике. Федеральное агентство новостей рассуждает о том, как «революция достоинства» на Украине изменила мир.

Воссоединение Крыма с Россией

Одним из первых геополитических следствий Майдана стало воссоединение Крыма с Россией. Жители полуострова изначально не приняли антиконституционный и насильственный захват власти. Не добавил оптимизма и отчаливший в Крым «поезд дружбы», который заполнили боевики «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация).

16 марта 2014 года при невиданной явке избирателей 96,77% жителей тогда еще автономной Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с Россией. А у пассажиров «поезда дружбы» обнаружились срочные дела в Херсоне. Состав приехал пустым.

Референдум прошел в мирной, и даже праздничной атмосфере с соблюдением необходимых демократических процедур.

Тем не менее, Киев итоги волеизъявление не признал. Украина называет Крым «аннексированной» или «оккупированной» территорией. В целом с ней солидарны и вассалы США — лидеры западных стран. Хотя в последнее время намечаются определенные сдвиги. Некоторые европейские политики решили узнать о жизни в Крыму не из новостей, а лично. Их мнение в корне отличается от официальной трактовки Брюсселя.

Война в центре Европы

Не только Крым, но и Донбасс отказался воспринимать «революцию достоинства». Жители региона во многом позаимствовали тактику «майдановцев». В частности, они активно захватывали здания государственных администраций. На первых порах диалог наверняка был возможен.

Но если «кровавый тиран» Янукович сомневался и рефлексировал, то новые власти церемониться не стали. В Донбасс отправилась военная техника. Конфликт уже унес многие тысячи человеческих жизней. Карательная операция Киева оттолкнула жителей ДНР и ЛНР от Украины. Запад и Россия включились в урегулирование конфликта, но эти усилия приводят пока лишь к локальным успехам. До полного урегулирования еще пахать и пахать.

Россия и санкции

События в Крыму и Донбассе стали катализатором ухудшения отношений между Россией и Западом. Деятельно поддержав государственный переворот, Вашингтон и Брюссель винили во всех бедах Москву. Слово «санкции» быстро вошло в повседневность, и сегодня звучит скорее в фоновом режиме. Ограничительные меры Европы и США охватили стратегически важные отрасли российской экономики. Удар получился чувствительным, но Россия справилась.

Из конфронтации с Западом, как ни странно, удалось извлечь плюсы, развив программу импортозамещения. Кроме того, Москва совершила так называемый «поворот на Восток», углубив сотрудничество с Китаем и другими государствами мира.

Следует отметить, что в Старом Свете по поводу санкций царят далеко не только радужные настроения. Европейский бизнес несет ощутимые потери. Сегодня многие европейские политики первой величины говорят о необходимости отмены или ослабления ограничительных мер.

Восьмерка превращается в семерку

Еще одним оружием Запада против России стала попытка ее изоляции. Одним из проявлений этой политики стало забвение формата «Большой восьмерки». По «горячим следам» крымских событий страны-участницы отказались ехать на саммит в Сочи. Мероприятие проели в другом месте и без участия российского лидера.

«Большая семерка» и сегодня живет без России. Но такое положение вещей устраивает не всех. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон прямо заявили, что хотят видеть Владимира Путина за столом переговоров, даже если по многим вопросам диалог не прост.

Как бы ни было, попытка изолировать Россию обернулась полным провалом. Блестящий чемпионат мира в нашей стране развеял последние сомнения на сей счет.

Призрак бродит по Европе

Каким бы развитым и благополучным ни было общество, конфликты — неотъемлемая часть нашей жизни в целом и политики в частности. В западном мире уже не первое десятилетия выработались казавшиеся незыблемыми правила разрешения любого спора. Для этих целей создан годный инструментарий: политический диалог, выборы, суды, правоохранительная система и т. д.

Однако на Украине Запад счел за лучшее поддержать кровопролитный государственный переворот, попутно закрыв глаза на поднявший голову неонацизм.

Сохранить методы уличной демократии в границах Украины не удалось. Новая политическая технология зашагала по европейским столицам. А крайне правые политические силы все больше угрожают еще вчера чинному и благородному укладу западной жизни. Конечно, эти тенденции обусловлены не только украинскими событиями. Приток африканских беженцев стал для Берлина, Парижа и Рима как минимум не меньшей проблемой.

Как сказал бы врач поэту Бездомному: «Кальсоны тоже, но, главным образом — Понтий Пилат».

США: главный бенефициар Майдана

Пять лет назад простой работяга из Пенсильвании помыслить не мог, что добытый им уголь пригодится в далекой Украине. Спокойно доживали свой век военные корабли, много лет служившие американскому отечеству.

«Революция достоинства» и лично Петр Порошенко дали им новую жизнь.

Не беда, что в Донбассе и на Волыни шахтеры сидят без средств к существованию. Главное — помочь хозяину с деланием Америки снова великой.

А хозяин не ценит. Даже руку пожимать брезгует. Даже украдкой не посмотрел...

Это к Порошенко. У него явная мания. И лучше ему сразу к психиатру. Беседой ему уже не помочь. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 11, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.