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Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

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Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

Украина отмечает день достоинства и свободы, приуроченный к пятой годовщине с момента зарождения будущей «революции достоинства». Как и в ноябре 2013 года, сегодня можно встретить полярные оценки судьбоносных событий.

Помимо внутреннего измерения, Майдан оставил глубокий след в мировой политике. Федеральное агентство новостей рассуждает о том, как «революция достоинства» на Украине изменила мир.

Воссоединение Крыма с Россией

Одним из первых геополитических следствий Майдана стало воссоединение Крыма с Россией. Жители полуострова изначально не приняли антиконституционный и насильственный захват власти. Не добавил оптимизма и отчаливший в Крым «поезд дружбы», который заполнили боевики «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация).

Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

16 марта 2014 года при невиданной явке избирателей 96,77% жителей тогда еще автономной Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с Россией. А у пассажиров «поезда дружбы» обнаружились срочные дела в Херсоне. Состав приехал пустым.

Референдум прошел в мирной, и даже праздничной атмосфере с соблюдением необходимых демократических процедур.

Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

Тем не менее, Киев итоги волеизъявление не признал. Украина называет Крым «аннексированной» или «оккупированной» территорией. В целом с ней солидарны и вассалы США — лидеры западных стран. Хотя в последнее время намечаются определенные сдвиги. Некоторые европейские политики решили узнать о жизни в Крыму не из новостей, а лично. Их мнение в корне отличается от официальной трактовки Брюсселя.

Война в центре Европы

Не только Крым, но и Донбасс отказался воспринимать «революцию достоинства». Жители региона во многом позаимствовали тактику «майдановцев». В частности, они активно захватывали здания государственных администраций. На первых порах диалог наверняка был возможен.

Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

Но если «кровавый тиран» Янукович сомневался и рефлексировал, то новые власти церемониться не стали. В Донбасс отправилась военная техника. Конфликт уже унес многие тысячи человеческих жизней. Карательная операция Киева оттолкнула жителей ДНР и ЛНР от Украины. Запад и Россия включились в урегулирование конфликта, но эти усилия приводят пока лишь к локальным успехам. До полного урегулирования еще пахать и пахать.

Россия и санкции

События в Крыму и Донбассе стали катализатором ухудшения отношений между Россией и Западом. Деятельно поддержав государственный переворот, Вашингтон и Брюссель винили во всех бедах Москву. Слово «санкции» быстро вошло в повседневность, и сегодня звучит скорее в фоновом режиме. Ограничительные меры Европы и США охватили стратегически важные отрасли российской экономики. Удар получился чувствительным, но Россия справилась.

Из конфронтации с Западом, как ни странно, удалось извлечь плюсы, развив программу импортозамещения. Кроме того, Москва совершила так называемый «поворот на Восток», углубив сотрудничество с Китаем и другими государствами мира.

Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

Следует отметить, что в Старом Свете по поводу санкций царят далеко не только радужные настроения. Европейский бизнес несет ощутимые потери. Сегодня многие европейские политики первой величины говорят о необходимости отмены или ослабления ограничительных мер.

Восьмерка превращается в семерку

Еще одним оружием Запада против России стала попытка ее изоляции. Одним из проявлений этой политики стало забвение формата «Большой восьмерки». По «горячим следам» крымских событий страны-участницы отказались ехать на саммит в Сочи. Мероприятие проели в другом месте и без участия российского лидера.

«Большая семерка» и сегодня живет без России. Но такое положение вещей устраивает не всех. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон прямо заявили, что хотят видеть Владимира Путина за столом переговоров, даже если по многим вопросам диалог не прост.

Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

Как бы ни было, попытка изолировать Россию обернулась полным провалом. Блестящий чемпионат мира в нашей стране развеял последние сомнения на сей счет.

Призрак бродит по Европе

Каким бы развитым и благополучным ни было общество, конфликты — неотъемлемая часть нашей жизни в целом и политики в частности. В западном мире уже не первое десятилетия выработались казавшиеся незыблемыми правила разрешения любого спора. Для этих целей создан годный инструментарий: политический диалог, выборы, суды, правоохранительная система и т. д.

Однако на Украине Запад счел за лучшее поддержать кровопролитный государственный переворот, попутно закрыв глаза на поднявший голову неонацизм.

Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

Сохранить методы уличной демократии в границах Украины не удалось. Новая политическая технология зашагала по европейским столицам. А крайне правые политические силы все больше угрожают еще вчера чинному и благородному укладу западной жизни. Конечно, эти тенденции обусловлены не только украинскими событиями. Приток африканских беженцев стал для Берлина, Парижа и Рима как минимум не меньшей проблемой.

Как сказал бы врач поэту Бездомному: «Кальсоны тоже, но, главным образом — Понтий Пилат».

США: главный бенефициар Майдана

Пять лет назад простой работяга из Пенсильвании помыслить не мог, что добытый им уголь пригодится в далекой Украине. Спокойно доживали свой век военные корабли, много лет служившие американскому отечеству.

«Революция достоинства» и лично Петр Порошенко дали им новую жизнь.

Пять лет после Майдана: как «революция достоинства» на Украине изменила мир

Не беда, что в Донбассе и на Волыни шахтеры сидят без средств к существованию. Главное — помочь хозяину с деланием Америки снова великой.

А хозяин не ценит. Даже руку пожимать брезгует. Даже украдкой не посмотрел...

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Свазовский
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