В Госдуме назвали несправедливым осуждение миссии СССР в Афганистане

Москва, 21 ноября. Ввод советских войск на территорию Афганистана в 1989 году был несправедливо осужден на Съезде народных депутатов СССР. Об этом говорится в проекте заявления Госдумы к 30-летию со дня ввода войск.

Заявление призвано дать новую политическую оценку участия СССР в конфликте в Афганистане. Проект был одобрен на заседании Госдумы с учетом того, что он будет доработан в процессе дискуссии. В нижней палате назвали исторической несправедливостью осуждение ввода советских войск в Афганистан. Депутаты призвали учесть, что решение было принято в соответствии с Договором о дружбе с Афганистаном и по настоятельной просьбе руководства страны.

В Госдуме заявили, что бережное отношение и детальное изучение российско-афганской истории будет способствовать восстановлению связей между государствами.