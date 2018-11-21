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ФАН-ТВ

Расстановка приоритетов: в ЗакСе Петербурга рассмотрели бюджет на 2019 год. ФАН-ТВ

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Законодательное собрание северной столицы во втором чтении рассмотрело законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Абсолютно понятно, что на всех денег не хватает. Тем более, когда начинаешь анализировать поправки и средства, которые поступают. Там предложения поступают на сотни миллиардов рублей. И поэтому приходится расставлять приоритеты, приходится выбирать. Но незыблемым остается одно — социальная поддержка граждан. Особенно в нынешних условиях», отметил Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Расстановка приоритетов: в ЗакСе Петербурга рассмотрели бюджет на 2019 год. ФАН-ТВ

На рассмотрение было подано 22 поправки, из которых, по итогам обсуждения и голосования, приняли три — одну от фракции «Единая Россия» и две от Губернатора Санкт-Петербурга. Принятые изменения предусматривают увеличение доходной и расходной частей бюджета на 15,5 млрд. рублей.  Дополнительные средства направят на образование, здравоохранение, строительство объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, один миллиард рублей будет перераспределен на благоустройство города, сохранение объектов культурного наследия и развитие туризма в Санкт-Петербурге.

Автор: Алексей Громов
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