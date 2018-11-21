Порошенко всем надоел: политолог оценил шансы президента Украины на переизбрание

Москва, 21 ноября. Шансы действующего президента Украины Петра Порошенко на победу в предстоящих президентских выборах сомнительны, несмотря на наличие или отсутствие единой оппозиции. Такое мнение выразил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, условное оппозиционное движение в стране все-таки есть, кандидатом от него стал внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Однако вне зависимости от этого рейтинг Порошенко не прибавится и шансы его на победу будут ничтожно малы, уверен Мартынов.

«Здесь смысл не в том, что оппозиция не может консолидироваться, дело в том, что Порошенко всем надоел, начиная от элиты, кончая простыми украинцами», — отметил политолог.

Опросы на Украине, обратил внимание Мартынов, показывают печальные результаты — рейтинг действующего президента страны крайне низок, в то время как антирейтинг довольно высок. Если ничего не изменится, оценил эксперт, шансы Порошенко переизбраться на пост президента будут чрезвычайно сомнительны.

«Я подозреваю, что один из возможных сценариев, которые существуют в голове у Порошенко, — это отмена выборов в том смысле, что когда он удостоверится, что ни при каких обстоятельствах не может их выиграть, он вполне возможно разморозит ситуацию на юго-востоке, разморозит конфликт, введет чрезвычайное положение, тем самым отменит эти выборы на неопределенный срок», — цитирует его РИА Новости.

Такой вариант развития событий, указал политолог, может привести к очередному бунту на Украине. При этом Мартынов отметил, что выборы, какая бы ситуация не сложилась, будут голосованием с ограниченной легитимностью, поскольку на данный момент при непрекращающихся боевых действиях на юго-востоке страны очень сомнительно, что жители республик Донбасса смогут выразить свою гражданскую позицию.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года согласно конституции государства и соответствующему закону. Главу государства изберут на пятилетний срок. Порошенко по-прежнему не высказался о своем участии, в то время как украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на протяжении нескольких последних месяцев остается лидером президентского рейтинга.

Ранее Бойко напомнил, что 21 ноября этого года исполняется пять лет событиям на Майдане в Киеве. Однако, по его мнению, руководители, которых привели к власти эти события, обманули и обобрали свой народ. С такими обвинениями он выступил в адрес Порошенко.