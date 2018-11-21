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Продюсер Пирожок рассказал, почему российских деятелей искусства не пустили в Грузию

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Продюсер Пирожок озвучил причину, по которой его и Грачевского не пустили в Грузию

Москва, 21 ноября. Троих российских деятелей искусства и кино не пустили в Грузию на фестиваль под названием «Свидание с Россией», сообщают в министерстве внутренних дел Грузии.

Согласно информации телеканала «Рустави-2», речь идет о создателе и художественном руководителе киножурнала «Ералаш» Борисе Грачевском, продюсере Владимире Пирожке и режиссере Александре Шеине.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Пирожок рассказал, что причина запрета во въезде в Грузию, в частности, такая — пребывание ранее на территории Абхазии (сам он был там два года назад).

И продюсер уточнил, что фамилия режиссера не Шеин (как написали некоторые российские СМИ), а Шейн, и его-то как раз пустили, — тот после церемонии открытия фестиваля представит свой фильм «ВМаяковский».

Худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский

«Жаль, что не будет меня, продюсера фестиваля, Бориса Грачевского, а также певицы Екатерины Белоцерковской, — посетовал Пирожок. — Но никакие чиновничьи странные запреты не могут приостановить нашу энергию взаимного интереса, разорвать наше духовное братство!»

Президент группы компаний «Галерия» добавил, что мероприятие начнется открытием выставки знаменитого скульптора Зураба Церетели и поэта Вазгена Оганесяна. Выставка так и называется — «Скульптура и поэзия».

Автор: Марат Лашкин
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