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Актера Болливуда подозревают в изнасиловании продюсера

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Актера Болливуда подозревают в изнасиловании продюсера

Мумбаи, 21 ноября. Полицейские индийского города Мумбаи начали расследование в отношении актера Боливуда Алока Натха. Мужчину подозревают в изнасиловании, совершенном 19 лет назад.

В изнасиловании его обвинила продюсер Винта Нанда. По ее словам, преступление якобы произошло во время совместной вечеринки 19 лет назад дома у мужчины. Женщина утверждает, что ей в напиток добавили наркотическое вещество, а потом изнасиловали.

Актер не оставил обвинения без внимания. Он обвинил женщину в клевете и потребовал у суда символическую компенсацию в виде одной рупии. Однако индийский суд не принял иск в производство, сообщает издание Indian Express

Автор: Денис Коробейников
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