Сирия, 21 ноября. Два взрыва произошли в городе Ракка. Боевики продолжают провоцировать столкновения с САА в зоне «Большого Идлиба». Бывший высокопоставленный лидер ИГ1 был задержан в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение боевиков на юго-востоке Идлиба; продолжают вести перестрелки с исламистами на севере Хамы.

«Джейш Аль-Изза»: предприняла попытку атаковать позиции САА в северной части Хамы.

Курды: перебросили дополнительные отряды из Хасаки в Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: стягивает подкрепления на юго-восток Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: задержали бывшего высокопоставленного главаря ИГ в иракской провинции Киркук.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международного альянса продолжают стягивать подкрепления к анклаву «Исламского государства»1 на юго-востоке САР, стремясь удержать территории, на которых в последнее время активизировались террористы. Как неоднократно сообщали многие военные эксперты, основной целью Вашингтона в Сирии является установление контроля над богатыми нефтяными ресурсами районами страны, а также упрочение своего влияния на Ближнем Востоке. Агентство новостей Al Masdar News передает, что поддерживаемые США «Демократические силы Сирии»**** (SDF) также направили свои отряды из Хасаки в сторону населенного пункта Багуз Тахтани, который ранее был захвачен джихадистами ИГ. Напомним, курды утратили часть занимаемых ими территорий на восточном берегу реки Евфрат после того, как передислоцировали значительную часть своих подразделений к границе с Турцией.

Тем временем поступают все новые данные о жертвах среди мирного населения в результате утренних бомбардировок ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RTArNewsRoom), число убитых и раненых продолжает расти. Тем не менее точная информация о количестве погибших пока не была опубликована.

Провинция Идлиб

Боевики вооруженной оппозиции предприняли новую попытку проникнуть на территории, занимаемые правительственными войсками на юго-востоке Идлиба, несмотря на действующий на линии соприкосновения сил сторон режим тишины. По данным новостного портала Al Masdar News, группа джихадистов попыталась атаковать опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Хувейн. Известно, что нападавшие принадлежали к числу исламистов группировки «Аджнад Аль-Кавказ». Тем не менее преуспеть радикалам не удалось. Военные источники AMN заявляют, что члены формирования были вынуждены отступить, понеся серьезные потери в живой силе.

Стало известно об обнаружении еще одного взрывного устройства в районе шоссе у Джиср Аш-Шугура. Интернет-портал Step News Agency передает, что бомба была заложена недалеко от СВУ, найденного в данном районе в первой половине дня. Сообщается, что заряд также был благополучно обезврежен.

Провинция Ракка

Два взрыва прогремели в административном центре региона. Как передает в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), одно из СВУ детонировало на улице Басиль. О возможных жертвах со стороны мирного населения пока не сообщается. Еще одна бомба сработала в районе Аль-Фердоуси, в результате чего пострадали двое рабочих из числа мирных жителей. Предполагается, что взрывные устройства были установлены членами подпольных ячеек «Исламского государства», которые неоднократно брали на себя ответственность за организацию взрывов на подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) территориях. Напомним, гражданские лица, вынужденные проживать в оккупированных курдами районах, до сих пор находятся в опасности вследствие продолжающихся вылазок террористов, несмотря на то, что Ракка была объявлена полностью зачищенной от ИГИЛ1 больше года назад.

Провинция Хама

Активизировались боевики, отряды которых дислоцируются в северной части провинции Хама. Джихадисты исламистской организации «Джейш Аль-Изза» предприняли вылазку на позиции правительственных подразделений недалеко от населенного пункта Аль-Латамина. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, исламисты были замечены прежде, чем успели приблизиться к укреплениям Сирийской арабской армии (САА).

Тем временем между противниками продолжаются взаимные обстрелы. Как передает Twitter-канал (Syria_News5), удары сил САР пришлись по позициям боевиков на подступах к населенным пунктам Аль-Арбаин и Аз-Закат.

Ирак

Военнослужащие иракской армии продолжили проводить рейды с целью выявления боевиков «Исламского государства», скрывшихся в подполье после разгрома террористической группировки в конце 2017 года. Согласно информации агентства новостей Iraqi News, вооруженным силам страны удалось арестовать одного из бывших высокопоставленных джихадистов ИГИЛ, который причастен к казням многих мирных жителей в провинции Киркук. Данные сведения подтвердил представитель министерства внутренних дел Ирака. Радикала удалось задержать благодаря успешной работе разведывательных спецслужб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)