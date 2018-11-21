За их криками стоит страх: «русский украинец» объяснил, что движет сторонниками Майдана

Обсуждая в студии программы «Время покажет» на Первом канале итоги пятилетия Майдана, который начался 21 ноября 2013 года, украинский журналист Юрий Кот, создавший Партию русских украинцев, назвал сочетание несочетаемого «синдромом сторонников Майдана».

«Это своего рода диалектическая шизофрения, единство противоречий», — так Юрий Кот охарактеризовал выступления своих оппонентов, которые считают «революцией достоинства» украинские события 2013-2014 года.

По мнению публициста, «за криками сторонников Евромайдана стоит страх».

«Страх отвечать за то, что они натворили, за эти пять лет ужаса с нашей страной и с нашим украинским народом. И именно потому, что они боятся, они пытаются кричать, оскорблять, переходить на личности», — заметил гость политического ток-шоу.

Юрий Кот напомнил, что «эти большие здоровые мужики», которые скакали на Майдане, позволили из Украины сделать американскую колонию и растоптать украинскую конституцию. А те, кто пришел к власти в результате Майдана, — это «вечно вторые», которые никогда не станут первыми, как бы ни старались, считает журналист.

«С ними невозможно договариваться просто потому, что у них диагноз. А в политике надо разговаривать со здравомыслящими людьми. Но я убежден, что пройдет не так много времени — и статистика говорит, что люди уже приходят в себя и начинают понимать, что русские нам не враги, что на Майдане был госпереворот, что Крым убежал от этих «поездов дружбы» и Донбасс имел право противостоять госперевороту — и Украина излечится», — уверен Юрий Кот.

Он добавил, что если бы его оппоненты, «совершив госпереворот и приведя к власти мерзавцев, дали людям добро, благополучие и процветание», то он бы, как и его единомышленники, не имел ничего против, и смирился бы с тем, что случилось в конце 2013 — начале 2014 годов на Украине.