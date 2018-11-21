Автомобильный мост обрушился под Воронежем: опубликовано видео

Воронеж, 21 ноября. Автомобильный мост через реку Савала обрушился в Воронежской области. Согласно предварительной информации, в результате ЧП пострадали шесть человек, их состояние уточняется. Все пострадавшие доставлены в борисоглебскую районную больницу.

Как сообщили Федеральному агентству новостей, обрушение моста не повлияло на жизнеобеспечение местного населения, поскольку в данном районе есть объездной путь через село Новотроицкое.

Источник ФАН пояснил, что обрушившейся мост на протяжении полутора месяцев находился на капитальном ремонте. Движение автомобилей осуществлялось лишь по одной полосе, а проезд регулировался светофором.

Конструкция рухнула в тот момент, когда по мосту двигался грузовик МАЗ с прицепом, который предположительно перевозил зерно. Как полагают специалисты, именно перегрузка стала главной причиной инцидента. В результате происшествия МАЗ и грузовой автокран КамАЗ упали в реку. Глубина реки в месте падения машин составляет около метра.