Россия подготовила неудобные вопросы Лондону по «делу Скрипаля»

Москва, 21 ноября. Россия направит новый запрос по «делу Скрипаля» в министерство иностранных дел Великобритании. Такой информацией поделился посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«Вновь планируем официально обратиться за разъяснениями относительно ведущегося расследования и поставить неудобные вопросы перед британской стороной, — сказал дипломат в эфире канала «Россия-24».

По словам Яковенко, Москва надеется, что Лондон все-таки предоставит российской стороне информацию о расследовании. Посол отметил, что дипломаты из других стран выражают свое несогласие в связи с отказом Великобритании от сотрудничества с Россией по «делу Скрипаля».

Напомним, Великобритания считает, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедшем в марте в Солсбери, якобы стоят сотрудники российских спецслужб. Москва с самого начала расследования опровергала заявления о своей причастности к преступлению, а также требовала от Лондона проведения совместных следственных действий.

В сентябре двое граждан РФ, которых Великобритания объявила главными подозреваемыми в отравлении Скрипаля, дали интервью и рассказали, что в день покушения на экс-сотрудника ГРУ действительно находились в Солсбери, куда прибыли, чтобы посетить знаменитый готический собор.

За сутки до интервью президент России Владимир Путин сообщил, что Александр Петров и Руслан Боширов — это гражданские лица.