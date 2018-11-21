Причины не связаны с культурой: организаторы фестиваля в Тбилиси о недопуске россиян в Грузию

Москва, 21 ноября. Российских кинематографистов не пустили на кинофестиваль «Свидание с Россией» в Тбилиси по политическим причинам. Об этом рассказала PR-директор ГК «Галерия» (компания является организатором фестиваля) Юлия Козлова в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее стало известно, что создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и продюсера Владимира Пирожка из аэропорта имени Шота Руставели вернули в Москву.

По словам Козловой, причины инцидента вовсе не связаны с культурой и кинематографом. Дело в том, что в 2017 году кинофестиваль «Свидание с Россией» проходил в абхазском Сухуме.

«Я подозреваю, в связи с чем это могло произойти. Дело в том, что Грузия и Абхазия не сильно друг друга любят. В прошлом году фестиваль «Свидание с Россией» проходил в Абхазии. С нами отказался лететь один из артистов, так как сказал: «Если узнают, что я был в Абхазии, меня не пустят в Грузию». Считаю, что нас не пустили в Грузию по абсолютно политическим причинам, не связанным с культурной составляющей фестиваля», — рассказала Козлова.

Главная задача фестиваля — объединять представителей братских народов постсоветского пространства, восстанавливать культурные связи между странами через кинематограф.

При этом, отметила Козлова, сейчас неясно, как фестиваль «Свидание с Россией» в Тбилиси пройдет без главных участников. Фактически, это означает срыв мероприятия.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей продюсер Владимир Пирожок выразил сожаление, что не будет присутствовать на кинофестивале в Тбилиси.