ТЦ «Заря» в Новокузнецке эвакуировали из-за пожара в подвале: опубликовано видео

Новокузнецк, 21 ноября. Из ТЦ «Заря» в Новокузнецке эвакуировали более 100 человек после возгорания в подвальном помещении здания, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

В подвале двухэтажного железобетонного здания торгового центра произошел пожар. Огонь охватил площадь в 49 квадратных метров. Сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали, пострадавших нет.

На месте ЧП дежурят оперативные службы. Правоохранители и пожарные выясняют причины возгорания