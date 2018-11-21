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Москалькова снова попросила провести Вышинскому независимое медобследование

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Москалькова снова попросила провести Вышинскому независимое медобследование

Москва, 21 ноября. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова повторно обратилась к международным правозащитникам с просьбой назначить медицинское обследование главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, которого арестовали на Украине.

Москалькова заявила, что к Вышинскому до сих пор не допустили кардиолога, несмотря на решение украинского суда об обследовании журналиста.

«Я обратилась повторно на этой неделе в международные органы об осуществлении независимой комплексной медицинской комиссии для проведения независимого обследования», — рассказала российский омбудсмен журналистам.

Напомним, что главного редактора РИА Новости Украина арестовали 17 мая 2018 года по подозрению в «государственной измене», а также в поддержке республик в Донбассе. Журналист заявил, что откажется от украинского гражданства. Он не признал обвинения в свой адрес.

Вышинский обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Российский лидер связал арест журналиста с его профессиональной деятельностью. Москва направила Киеву ноты протеста.

5 сентября стало известно, что главный редактор РИА Новости Украина во время судебного заседания перенес инфаркт.

Автор: Денис Коробейников
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