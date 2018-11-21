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Гройсман предложил Раде кандидатов на пост министра финансов и министра по делам ветеранов

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Гройсман предложил Раде кандидатов на пост министра финансов и министра по делам ветеранов

Киев, 21 ноября. Новым министром финансов Украины может стать Оксана Маркарова, в настоящее время исполняющая обязанности главы министерства.

Назначить Маркарову на этот пост Верховной раде предложил сегодня премьер страны Владимир Гройсман. Кроме того, он направил в парламент и представление о назначении депутата Ирины Фриз министром по делам ветеранов.

Как уточняет местный телеканал 112, еще одно предложение Гройсмана касалось рассмотрения заявления об увольнении министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутова.

Напомним, Маркарова стала и.о. главы Минфина Украины в начале июня этого года. Ранее ведомством руководил Александр Данилюк. Кандидатуру Фриз на пост министра по делам ветеранов фракция Блок Петра Порошенко одобрила в ходе консультаций в конце июня. При этом вместо министерства по делам ветеранов правительство Украины ранее создало Госслужбу по делам ветеранов. Это ведомство заменило Госслужбу по делам ветеранов войны и участников так называемой АТО.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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